Waar een klein festival groot in kan zijn: Woolstock maakt zich op voor vierde editie

Mini-Woodstock Woolstock is Woodstock in het heel klein. Een aangrenzende wei doet dienst als camping, een hip, ontspannen sfeertje van flower power en geen geldstromen. Bezoekers kopen een ticket (een heel weekend kost 95 euro, minder via de Meedoenregeling) en dan heb je voor alles betaald: de muziek, het eten, het drinken, de staanplaats voor je tent. Blanken: ,,En twee dagen voor het festival krijg je te horen waar het is."

Met Woolstock wordt er tegenwicht geboden aan het steeds massaler en commerciëler worden van festivals, vertelt Blanken. ,,We zijn zelf verstokte festivalgangers, maar het wordt allemaal steeds groter en duurder. Met Woolstock verdient behalve de artiesten niemand een cent. We doen het echt voor de sfeer."

Bijzonder

Voor een klein festival kan het terugkijken op veel bijzondere optredens, zoals dat van Monomyth in 2014, van Astrosoniq in 2015 en van Stef Kamil Carlens in 2016. Dit jaar zijn er een flink aantal buitenlandse bands van de partij, zoals Mantis en The Guru Guru uit België, Maidavale en Causa Sui uit Scandinavië en Terminal Cheesecake uit Groot-Brittanië. Ook Tilburg is vertegenwoordigd op het festival door (onder meer) PingPongPoëzie en Sheewawah.