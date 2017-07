300.000 mensen op Roze Maandag; parkeergarages bomvol

UPDATE VIDEO: Verwarde Tilburger aangehouden na inval arrestatieteam

19:28 TILBURG - De politie heeft maandag een verwarde man aangehouden in zijn woning aan het Churchillplein in Tilburg. De man had zich verschanst in zijn woning. Een onderhandelaar kreeg hem niet naar buiten, waarna een arrestatieteam van de politie de woningen binnenviel.