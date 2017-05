400 fte erbij door Safari Resort in Beekse Bergen

Politie: overvaller 't Pleintje in Tilburg komt mogelijk uit de buurt

8 mei TILBURG - De politie houdt er ernstig rekening mee dat de man die zaterdagmorgen 1 april 2017 gemakszaak 't Pleintje aan het Pater van den Elsenplein (Groenewoud) in Tilburg overviel, uit de buurt komt. Het is in ieder geval iemand die de weg heel goed kent, aldus de politie maandag in opsporingsprogramma Bureau Brabant.