50 buschauffeurs onderbreken werk in Tilburg; minder bussen tot half tien

UPDATE 3.000 fans woedend na dramatische show van ruziënde Five Finger Death Punch in 013 Tilburg

8:57 TILBURG – De Amerikaanse metalband Five Finger Death Punch zette maandagavond een dramatische en zéér amateuristische show neer in poppodium 013 in Tilburg. Ruim drieduizend fans zijn woedend en verbijsterd achtergelaten terwijl de band, een van de grootste in het genre, ruim voor tijd ruziënd van het podium vertrok. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”