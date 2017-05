Agent geeft baby de fles na ongeluk op N269

Politie geeft meer aandacht aan fiets­dief­stal­len in Oisterwijk; twee verdachten aangehouden

16:33 OISTERWIJK – Extra aandacht van de politie voor de recente toename van fietsdiefstallen in Oisterwijk heeft geleid tot de arrestatie van twee verdachten uit Tilburg. In hun woning in de wijk Hasselt is een gestolen fiets aangetroffen, zo meldt de politie.