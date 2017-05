Auto knalt tegen boom in Tilburg; passagier probeert te verhullen dat dronken man reed

Vrouw in Tilburg aangehouden voor diefstal van bronzen beelden vanaf begraafplaats

9:44 TILBURG – De politie heeft vrijdag een 25-jarige vrouw aangehouden aan de Bredaseweg in Tilburg voor het stelen van bronzen beelden van een begraafplaats. Volgens de politie is de dader verward en is het onderzoek stilgelegd. De vrouw krijgt nu eerst hulpverlening.