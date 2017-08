Automobilist dodelijk ongeval Bredaseweg geen verdachte

De Schatkamer: presentatie Tilburgse kunstenaars

12:10 TILBURG - 'De Schatkamer' is de titel van een expositie en een reeks optredens bij galerie Van Dusseldorf aan het Wilhelminapark. Van 9 tot en met 11 september is daar werk te zien van kunstenaars die werkruimte huren bij Ateliers Tilburg. Deze organisatie verhuurt sinds 2004 ateliers aan in Tilburg gevestigde kunstenaars en heeft daardoor een 'schatkamer' aan talent in huis, aldus Ateliers Tilburg zelf.