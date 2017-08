Bestuurder ongeluk Tilburgse Rossinistraat op vrije voeten, onderzoek Rijksrecherche loopt nog

Bij de aanrijding raakte woensdag 23 augustus een 55-jarige Tilburger zwaargewond doordat hij meters onder een auto werd meegesleurd. Dat gebeurde bij een achtervolging door de politie, die op zoek was naar de 36-jarige bestuurder. Beide wagens reden daarbij volgens getuigen neus-aan-neus met hoge snelheid door een van de hofjes in de Rossinistraat in Tilburg-Noord.

De Rijksrecherche startte direct na het ongeluk een onderzoek naar wat er daarbij precies gebeurd is. Daarbij probeert ze onder meer duidelijk te krijgen wie de man heeft aangereden en of het slachtoffer een inzittende was van de auto die achtervolgd werd door de politie. Mogelijk was hij een toevallige passant.