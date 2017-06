Bord in Tilburgs park: 'Gij haawt van oewen hond? Rèùm dan op die stront!'

Doe mij ook zo'n bord

Dat is niet iedereen met hem eens, blijkt uit de reacties, al zijn er ook kanttekeningen of dit wel correct Tilburgs dialect is. ,,Met humor worden de hondeneigenaren gewezen op hun verantwoordelijkheden. Humor is een prachtig communicatiemiddel, chapeau voor de gemeente Tilburg”, schrijft ene Joyce onder de schuilnaam Vanden Brandweer. ,,Dat is tenminste duidelijke taal”, meent Michel Verhoeven. En Yvonne Verkooijen wil ook wel zo’n bord in het park bij haar in de buurt.