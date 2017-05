Bossche Marian (76) flikt het weer; abseilen voor het goede doel van Westpoint

DEN BOSCH/TILBURG – Het was woensdag een spannende dag voor de Bossche Marian van Mierlo. De 76-jarige zet zich in voor de ‘Het zit in MEI Challenge’ en hoopt geld op te halen voor de bestrijding tegen Guillain-Barré syndroom (GBS), een spierziekte die Marian zelf ook heeft. Hoe ze dat doet? Heel simpel: door te abseilen van één van de zes hoogste woontorens van Nederland: Westpoint in Tilburg.

Dat Marian bijna 77 jaar oud is, weerhoudt haar er niet van om van een 145 meter hoog gebouw zoals Westpoint te abseilen. Sterker nog: het is niet de eerste keer dat ze dit doet. Eerder beklom ze het Provinciehuis in Den Bosch en de Euromast in Rotterdam, om daar van te kunnen abseilen. Geen leuke klus voor mensen met hoogtevrees. Maar dat heeft Marian niet, gelukkig. ,,Het was gewoon geweldig”, vertelt ze over de actie. ,,Het is leuker om van Westpoint te abseilen dan van het Provinciehuis. Het is een grotere uitdaging. Westpoint is bijna één derde hoger dan de andere gebouwen.”

'Oefenen

Het idee ontstond een tijdje geleden. Een bewoonster van Westpoint, Elly genaamd, heeft ook een spierziekte en vroeg Marian om mee te doen aan de abseil-actie. ,,Ik zei ja. Ik dacht dat gaat toch niet door”, aldus Marian. ,,Maar het ging gelukkig wel door.”

Wat volgde waren trainingen. Anderhalve week geleden begon Marian met oefenen, samen met instructeurs. ,,Alles ging goed. En het abseilen vandaag ging ook goed. Ik ben samen met een instructeur naar beneden gegaan. Als je naar hem luistert, ben je over die rand heen voor je er erg in hebt. Je wil het niet laten mislukken en zij ook niet natuurlijk.” En dat is niet gebeurd. Mede dankzij het zonnetje dat woensdag scheen. Want met regen was het hele feest niet door gegaan.

Even uitrusten

Of Marian van plan is binnenkort weer een dergelijke actie te doen? Waarschijnlijk niet. Ze doet zoiets één keer in de twee jaar. ,,Voorlopig even uitrusten. Je bent echt een paar maanden bezig om alles voor elkaar te krijgen.” Bovendien heeft Marian tijdens het abseilen ook regelmatig last van haar spierziekte. Al laat ze zich dan niet kennen. ,,Ik heb er wel last van. Tijdens het abseilen kreeg ik kramp in mijn handen, maar op een gegeven moment hield het weer op. Je moet er wat voor over hebben.” Marian kreeg in 1980 voor het eerst zelf te maken met het Guillain-Barré Syndroom, tien jaar later werd ze opnieuw getroffen.

Met alle acties (abseilen van Provinciehuis, de Euromast, Westpoint en het vliegen in een geheel open tweepersoons sportvliegtuigje – want ja, ook dat deed Marian) heeft ze nu zo’n 15.000 euro opgehaald. Een mooi bedrag, maar Marian hoopt meer op te halen. Doneren kan via de website www.hetzitinmei.nl.