Sinds de vorming van de Nationale Politie in 2013 was Vissers de hoogste in rang bij de politie-eenheid Zeeland/West-Brabant. Vissers constateert dat zijn eenheid er nu goed voor staat. ,,Eind dit jaar is de eenheid volledig op orde, we zijn nu echt de laatste dingen aan het regelen. Vrijwel iedereen zit nu ook op zijn plek.”

Vissers zegt trots te zijn op zijn team. ,,Op het vlak van veiligheid, maar ook in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit hebben we flinke stappen gezet. Het is hier nooit klaar, maar ik durf wel te zeggen dat mijn opvolger geen puinhoop aantreft.”