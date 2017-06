Burgemeester Noordanus uitgeroepen tot 'bouwer van verdienste'

Wachten op Piet Gerrits die niet kwam: een journalistiek experiment over het verzet in Tilburg

6:01 TILBURG - Een nieuwe vorm van journalistiek, noemt ze het. Vera Boonman, afstuderend studente journalistiek in Tilburg, kwam bij haar zoektocht om een verhaal op een andere manier te vertellen uit op 'performance journalistiek'. Op vier plaatsen in de stad zijn donderdag korte eenakters over het verzet in Tilburg tijdens de Tweede Wereldoorlog te zien, gespeeld door negen acteurs.