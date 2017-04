BZW: Verbreed A58 ook tussen Tilburg en Breda naar drie rijstroken

Hoeveel geld mag bibliotheek in Oirschot kosten?

18:45 OIRSCHOT - De hoofdvestiging van de Oirschotse bibliotheek in De Enck verdwijnt in haar huidige vorm. Zoveel is zeker. Of er iets voor terugkomt en wat dan precies, dat blijft nog enkele maanden een vraag. Er zijn in grote lijnen twee scenario’s.