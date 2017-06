Celstraffen voor Tilburgers in grote drugs- en witwaszaak

De 35-jarige Tilburger werd niet als enige veroordeeld. Ook vijf handlangers kregen straf. Onder meer zijn vrouw is veroordeeld, omdat ze profiteerde van het geld. Zij krijgt 240 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijk. Anderen werden veroordeeld tot onder meer taak- en celstraffen tot 221 dagen.

Justitie denkt dat de man 133.000 euro verdiende met de drugshandel. Dat gaat nog worden teruggeëist, maar dat komt later. De man zei zelf dat hij geld won met de Postcodeloterij. Daar zou hij alle dure spullen van hebben gekocht. Onder meer zijn bruiloft, waarbij hij zich vorig jaar juni in een koets liet vervoeren door de stad.

Ze liepen tegen de lamp door gebruikers die de politie belden. De politie zette daarna alle mogelijke middelen in om ze op te pakken. Er werden camera's en zenders in de Alto gehangen, zodat de politie kon meekijken, meeluisteren en zien waar ze waren. Zo keek de politie bijvoorbeeld mee toen op 1 juli vorig jaar 19 adresjes werden bezocht voor de verkoop: 20 euro voor een halve gram, anderhalve gram voor 50. Twee weken later werden ze opgepakt.