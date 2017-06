De bouw wordt op Strijp-S weer hip

UPDATE Politie arresteert man na poging tot brandstichting in Kaatsheuvel; vrouw onwel geworden

1:36 KAATSHEUVEL - De politie heeft een man aangehouden op de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel omdat hij betrokken zou zijn bij een poging om een auto in brand te steken. De auto is aangepast voor een gehandicapte bestuurder. Een vrouw die bij de zaak betrokken is, is om 00.30 uur onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht.