De Heuvel wordt Kalverstraat in Monopoly Tilburg

Organist Ad van Sleuwen maakt cd op Beeks orgel

15:18 HILVARENBEEK - Ad van Sleuwen nam een dubbel-cd op met composities van Fransman Jacques Boyvin. Voor dat album bespeelde hij het orgel van de Hilvarenbeekse Petruskerk. De cd is de kroon op de omvangrijke restauratie van het instrument, dat in 1840 is gemaakt door de plaatselijke orgelbouwer Bernard van Hirtum.