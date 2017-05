VIDEO: Demonstratie op de Heuvel in Tilburg tijdens Dag van de arbeid

Noordanus bij aantreden: 'Ik hoop lang in Tilburg te blijven'

18:08 TILBURG - Als Peter Noordanus in oktober stopt als burgemeester van Tilburg, heeft hij iets meer dan zeven jaar op zijn post gezeten. In juli 2010 begon hij als opvolger van waarnemend burgemeester Ivo Opstelten. ,,Ik hoop hier lang te blijven. Ik heb het altijd vergeleken met een begrafenis, die organiseer je ook niet zelf'', zei Noordanus destijds. Lees hieronder het interview dat op 17 juli 2010 in het Brabants Dagblad stond.