Dochter (16) van vermoorde Lou Herst richt zich tot daders: ‘Waarom hebben jullie dit gedaan?’

Lou Herst wordt op vrijdagavond 13 januari in elkaar geslagen door twee mannen. Dat gebeurt op de parkeerplaats voor biljartcentrum De Romein, gelegen aan de Professor Romeinstraat in Tilburg.

Vrienden treffen hem bebloed en buiten kennis aan. Lou wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later komt te overlijden.

'Lachen, gieren en brullen'

De 44-jarige Lou is lasser van beroep. In zijn vrije tijd gaat hij zeker één keer per week naar zijn stamkroeg: biljartcentrum De Romein. Af en toe gaat Denise dan met hem mee. ,,Die avonden zijn altijd lachen, gieren en brullen”, zegt ze. ,,Ik heb daar nog nooit iets geks gemerkt. Mijn vader voelde zich er altijd thuis en was er dan ook vaak te vinden.”

Die bewuste vrijdag heeft Lou een meevaller op het werk, waardoor hij al in de middag in De Romein te vinden is. Uit de bewakingsbeelden blijkt dat Lou het prima naar zijn zin heeft. Tot laat op de avond kletst hij met bekenden en drinkt hij de nodige pilsjes. ,,Mijn vader was bij heel veel mensen geliefd”, weet zijn dochter. ,,Als ik met hem door de stad liep, moesten we om de zoveel minuten stoppen omdat een vriend of kennis met hem een praatje wilde maken.”

'Dacht aan natuurlijke dood'

Rond halfelf ’s avonds houdt Lou het voor gezien. Hij pakt zijn jas en gaat naar buiten. Op dat moment rijdt er een auto langs, die even verderop stopt. De auto rijdt terug en komt vlak voor Lou tot stilstand. Er stappen twee mannen uit die vrijwel meteen op Lou beginnen in te slaan. Vervolgens slaan ze op de vlucht en laten ze de Tilburger voor dood achter.

Denise heeft nog altijd geen idee wie deze vechtersbazen zijn en waarom ze het op haar vader voorzien hadden. ,,Ik dacht in eerste instantie dat mijn vader een natuurlijke dood was gestorven. Hij had de laatste paar maanden vaak last van hoofdpijn en van een hoge bloeddruk. Hij was oververmoeid van het harde werken, hij deed er alles aan om goed voor mij te kunnen zorgen.”

'Niet eens afscheid kunnen nemen'

Zonder nog bij kennis te zijn geweest overlijdt Lou de volgende ochtend in het ziekenhuis. ,,Ik heb niet eens afscheid van hem kunnen nemen”, zegt Denise verdrietig. ,,Ze hebben mijn vader zonder reden van mij afgenomen. Waarom? Hij deed geen vlieg kwaad en stond altijd voor anderen klaar. Ik begrijp hier nog steeds helemaal niets van.”

Denise hoopt dat de daders haar oproep lezen en alsnog bij zinnen komen. ,,Ik wil weten wie het zijn en waarom ze dit gedaan hebben. Pas dan kan ik verder met mijn leven en beginnen met rouwen. Ze moeten beseffen dat ze een jong meisje zonder vader hebben achtergelaten.” De politie houdt rekening met verschillende scenario’s, maar denkt niet dat er sprake was van een beroving. Er zijn namelijk geen spullen van hem meegenomen. Er zaten duizenden euro’s aan contanten in zijn jas.

Herdenkingstegel

Door vrienden en familie is zaterdag een herdenkingstegel geplaatst op de plek waar Lou gevonden werd. Veel mensen leven mee met de familie Herst. ,,Ik krijg van heel veel vrienden en familie steun en liefde”, zegt Denise. ,,Ik word liefdevol opgevangen door mijn grootouders, waar ik nu woon. Ook op school krijg ik veel ondersteuning en is er veel begrip voor mijn situatie. Ik probeer er maar het beste van te maken, dat zouden mijn ouders het liefst gewild hebben.”

De hoofdofficier van justitie looft een geldbedrag van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot een oplossing in deze zaak. Opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht hebben al diverse keren aandacht besteed aan de fatale mishandeling. De programma's toonden een reconstructie van de laatste acht uur van het leven van de Tilburger.