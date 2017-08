Dodelijk déjà vu in Tilburg: 'Dit is echt onbegrijpelijk'

'Brandend voorwerp' is oorzaak van felle brand bij Avondwinkel begin juli

16:51 TILBURG - De felle brand van 9 juli in de Avondwinkel aan de Besterdring in Tilburg is aangestoken door een brandend voorwerp dat de winkel in is gegooid. Dat meldt de politie. Twee bewoners van het appartement konden de woning destijds ternauwernood verlaten. De politie is nog op zoek naar getuigen.