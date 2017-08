Droom komt uit voor 9-jarige Luc uit Tilburg na sollicitatie bij Tesla

Moeder Lonneke van Vugt: ,,Luc bleef maar zeggen hoe mooi hij deze auto's vond. Ik zei voor de grap dat hij dan maar een sollicitatiebrief moest schrijven, maar even later stond hij met pen en papier voor mijn neus." In zijn handgeschreven sollicitatiebrief bood Luc zich aan als autotester, 'want kinderen moeten ook veilig in een auto kunnen zitten.' Bovendien beloofde Luc het eerlijk te zeggen als hij iets niet mooi of fijn zou vinden.