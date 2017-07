Drugs in Baarle-Nassau: 'Misschien is dit nog maar het topje van de ijsberg'

BAARLE-NASSAU - Grensdorp Baarle-Nassau kwam de laatste twee jaar herhaaldelijk in het nieuws met grote drugsvondsten. Een kolossale amfetaminefabriek, drugsafval dat de waterzuivering op tilt deed slaan en een cocaïnehandel met Spaanse undercoveragenda: het is allemaal gebeurd in de 6700 inwoners tellende gemeente.

,,Misschien is het nog maar het topje van de ijsberg", zegt burgemeester Marjon De Hoon-Veelenturf. Want dat er de laatste twee jaar zoveel aan het licht is gekomen, is volgens haar ook het gevolg van het feit dat politie, justitie en gemeente intensiever op zoek zijn gegaan naar de drugscriminelen.

De burgemeester onderstreept daarmee de ernst van het drugsprobleem op het Brabantse platteland. Want Baarle-Nassau is zeker niet het enige dorp dat afgelopen jaren plaats bleek te bieden aan wietplantages en drugslaboratoria. De commissarisen van de koning beschreven het platteland onlangs als een 'luilekkerland voor criminelen'. In een brief aan het kabinet pleitten de commissarissen voor een rechtvaardiger verdeling van de politie over de Randstad en de andere regio's.

Boerenschuren

Burgemeester De Hoon-Veelenturf maakt zich ondertussen ook grote zorgen over de vele leegstaande boerenschuren in haar gemeenten. De gemeente heeft diverse signalen gekregen dat boeren gedwongen worden om mee te werken met nietsontziende drugscriminelen. Ook het grote drugslaboratorium dat in januari werd ontmanteld, zou daarvan een voorbeeld zijn. De enige verdachte die daarbij werd aangehouden is de boer die eigenaar is van de schuur waarin de speedfabriek werd gevonden. In De Telegraaf van zaterdag vertelde de boer dat hij een pistool tegen zijn hoofd kreeg toen hij 's nachts een keer wat hoorde en poolshoogte ging nemen.

De zaak moet nog voor de rechter komen, justitie heeft vooralsnog geen andere verdachten aangehouden.