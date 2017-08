Duizenden liters bier in de Koepelhal in Tilburg

Valt er wat te halen voor Willem II in de Kuip?

15:12 Van de laatste negen competitiewedstrijden die Willem II in de Kuip tegen Feyenoord speelde, verloren de Tilburgers er zes. Gemiddeld eens in de drie jaar was er tenminste een gelijkspel te vieren. De afgelopen twee edities eindigden in 1-0 voor Feyenoord, dus statistisch gezien valt er voor Willem II wat te halen zondag (12.30 uur).