Eis 20 jaar tegen hoofdverdachte Zekeriya K. in Tilburgse Kapelzaak

Krijtvirtuoos verheft wascoporno tot kunst

10:55 TILBURG - Op de leestafel van vertoningsruimte PARK in Tilburg ligt een artikel over 'het misverstand' rond het werk van kunstenaar Jans Muskee. Volgens Meta Knol - directeur van De Lakenhal in Leiden - is zijn werk niet pornografisch, maar legt Muskee (1961) het menselijk falen bloot. Dat we in zijn tekeningen dat willen zien wat we erin missen: bescherming, mededogen, ontroering, contact.