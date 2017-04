Geen sprinters tussen Den Bosch, Tilburg en Breda door defect spoor

Verdachte knokpartij Ons Thuis moet in de cel blijven

18:31 TILBURG - Een 29-jarige Tilburgse verdachte van vechtpartijen op 19 november 2016 in het Jan van Besouw in Goirle en café Ons Thuis in Tilburg moet zijn zaak in de cel afwachten. Dat heeft de rechter in Breda gisteren besloten.