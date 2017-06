Gijzelsoftware legt computersysteem bouwmaterialenbedrijf Raab Kärcher plat

De hack sloeg eerst toe dinsdagmiddag bij glasproducent Saint Gobain in Frankrijk, waarna het bij alle vestigingen over de hele wereld toesloeg. Daarna werd ook Raab Kärcher (bouwmaterialen) meegesleept in de ellende. Het bedrijf heeft 38 vestigingen in heel Nederland, waaronder het hoofdkantoor in Tilburg, in Den Bosch, Eindhoven en het hoofdkantoor in Tilburg. De websites van de bedrijven zijn evenmin of niet te bereiken.