Glazenwassende oplichters actief in Tilburg West

Eerste boring naar aardwarmte in Tilburg

17:00 TILBURG/DEN BOSCH - Vanaf 2018 wordt er in Tilburg geboord naar aardwarmte. Dat gaat gebeuren op het terrein van de fritesfabrikant Agristo op bedrijventerrein Vossenberg. Bedoeling is dat er op zo'n 2,5 kilometer diepte grondwater van zo'n negentig graden wordt opgepompt om dat te gebruiken voor verwarming van woningen of in een productieproces.