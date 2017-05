Gooi naar Guinness-record: 48 uur aan één stuk schaken in Tilburg

TILBURG/DEN BOSCH - Twee leden van de Tilburgse schaakclub SG King gaan proberen het Guinness-record schaken te verbeteren. In het weekend voor Hemelvaart gaan Tilburger Bob Jansen en Bosschenaar Niels Ondersteijn 48 uur lang tegen elkaar schaken in café Boulevard aan de Spoorlaan. Al doende hopen ze ook veel geld op te halen voor een kinderopvangcentrum in het Cambodjaanse Phnom Penh.

Het huidige record van 44 uur en 21 minuten staat op naam van twee Spanjaarden, vertelt Jansen. ,,48 Uur wordt best wel pittig. Ik ga tegenwoordig elke dag naar de sportschool ter voorbereiding en wil nog info inwinnen bij een diëtiste over wat we het best wel en niet kunnen eten." De officiële recordpoging draait om twee mensen die 'onafgebroken tegen elkaar schaken', het ene potje Jansen-Ondersteijn wordt dus onmiddellijk gevolgd door het volgende. Wel verdienen de schakers per uur van hun recordpoging 5 minuten pauzetijd.

Geen dutje

De twee gaan voor hun recordpoging 48 uur lang Lightning Chess spelen, de schaakvorm met superkorte bedenktijd waarin SG King binnenkort voor het derde jaar op rij het NK organiseert in het Willem II Stadion. Bewust dus geen keuze voor lange partijen die uren duren, waarbij je als schaker misschien een dutje tijdens de partij kunt doen. Jansen: ,,Dat mag ook niet, de regels schrijven een onafgebroken flow van activiteiten voor. Bovendien is Lightning toch een beetje ons tempo."

Speciaal voor de recordpoging heeft café Boulevard toestemming van de gemeente om 48 uur aan een stuk open te zijn. De Guinness-poging begint vrijdag 19 mei om 13.00 uur en duurt tot zondagmiddag. De bedoeling is volgens Jansen dat er rondom de recordpoging nog andere schaakactiviteiten worden gehouden in het café. ,,Dat is ook een beetje eigenbelang, wat leven in de brouwerij om ons heen." De hele recordpoging is te volgen via een livestream op de website van SG King.

Geld voor Cambodja