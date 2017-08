Helft spullen Kindervakantiewerk in Tilburg gestolen, club mist ballen, tent en chemisch toilet

Weer auto afgebrand in Tilburgse wijk Korvel

17:06 TILBURG - Afgelopen nacht is weer een auto in brand gestoken in de Tilburgse wijk Korvel. Dit keer betreft het een auto aan de Johannes van Zantenstraat. Het is niet de eerste autobrand deze maand. Vorige week brandde een auto vol vakantiespullen uit.