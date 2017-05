Herdenkingsmonument voor omgekomen studenten op Tilburg University

Er wordt een gedenkwand en een digitaal monument onthuld ter herinnering aan 22 Tilburgse studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen door bombardementen, verzetsactiviteiten, in concentratiekampen of aan de gevolgen van dwangarbeid en ziekte.

Het Tilburg Cobbenhagen Center (TCC) heeft in het afgelopen jaar, in samenwerking met het Regionaal Archief Tilburg, toegewerkt naar de lancering van een digitaal monument. Het monument kwam mede tot stand door een crowdfundactie.

Het monument heeft de vorm van een website, die functioneert als virtuele gedenkplek en creatief discussieplatform. Het digitaal monument wordt om 14.30 uur tijdens een programma in de aula van de universiteit onthuld. Na afloop van het programma is er de gelegenheid het fysiek monument te bezoeken in het Cobbenhagen Gebouw.