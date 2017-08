Honderd jaar krant in Tilburg: het begon met een oorlog

Een eeuw geleden, maandag 6 augustus 1917 om exact te zijn, zag het Nieuwsblad van het Zuiden het licht. De fabrikantenkrant ging het opnemen tegen de Nieuwe Tilburgsche Courant, die ook tijdens de grote textielstaking later dat jaar de kant van de arbeiders zou kiezen.

De textielbaronnen moesten na zeven weken bakzeil halen en daarmee kreeg ook de nieuwkomer in het medialandschap een flinke tik op de neus.

Dat het tussen de twee kranten hard tegen hard ging, blijkt uit het ronkend commentaar in het oudejaarsnummer van de Nieuwe Tilburgse Courant: 'Geen enkel jaar in de welhaast veertig van ons bestaan heeft ons een zoo groote en en zoo regelmatige uitbreiding van het getal onzer inteekenaren gebracht als juist 1917, dat thans achter ons ligt. En dat in het jaar, waarin een intussen jammerlijk mislukt reuzenoffensief onzen ondergang had moeten brengen.'

Voor de goede orde, dat 'reuzenoffensief' had dus niet betrekking op de Hel van Ieper in de Grote Oorlog van '14-'18, maar op de lancering van een vijandige krant in het eigen Tilburg.

Op de lange duur zou Het Nieuwsblad het wel van 'de krant van Arts' gaan winnen. In 1964 was de overname een feit. Het Nieuwsblad verloor daarna eerst in zijn titel 'Het Zuiden' om vanaf 1994 als Brabants Dagblad verder te gaan.

Honderd jaar na dato is de Tilburgse redactie aan haar vijfde verhuizing toe. Na zes jaar in Het Laken lonkt de toekomst, onder de hoede van de Persgroep, in de Spoorzone.

Het Brabants Dagblad staat in de krant van zaterdag uitgebreid stil bij de honderdste geboortedag van Het Nieuwsblad van het Zuiden. De allereerste voorpagina drukken we honderd jaar na dato nog een keer af.

Ga onder deze video van alle Nieuwsblad- en Brabants Dagblad-locaties in Tilburg naar de geschiedenis van de Tilburgse dagbladjournalistiek in vogelvlucht.

1842 'De Echo' duikt op als eerste echt Tilburgse krant, om al snel weer te verstommen.

1862 'De Tilburgerbode' ziet het licht en zal het als veredeld advertentieblad zestien jaar volhouden.

1865 Boekhandelaar W. Bergmans richt het Weekblad van Tilburg op.

1866 Bergmans doet zijn weekblad over aan zijn meesterknecht 'Bartje' Luyten, die als weesjongen door de fraters van Tilburg tot drukker is opgeleid.

1869 Luyten doopt na afschaffing van de dagbladzegel (belasting op kranten) zijn weekblad om in de Tilburgsche Courant, vol met zalvende artikelen van roomse snit.

1879 De Nieuwe Tilburgsche Courant van Antoine Arts neemt het, met wel een journalistiek oog voor sociale misstanden, tegen de brave 'krant van Luyten' op.

1917 Textielfabrikanten lanceren het Nieuwsblad van het Zuiden uit onvrede over de 'arbeiderskrant' van Arts.

1919 Directeur-hoofdredacteur W.H. Oltheten besluit te stoppen met zowel een ochtend- als avondeditie voor zijn Nieuwsblad van het Zuiden.

1931 Luijten verkoopt zijn Tilburgsche Courant aan de firma Arts.

1941 Onder het mom van papierschaarste legt de Duitse bezetter Het Nieuwsblad van het Zuiden een verschijningsverbod op. De Nieuwe Tilburgsche Courant mag wel uit blijven komen.

1944 Binnen een week na de bevrijding verschijnt het Nieuwsblad van het Zuiden weer.

1945 Om de perszuivering voor te zijn wekt Antoon Arts, zoon van Antoine, de Tilburgsche Courant na veertien jaar weer tot leven.

1951 De Nieuwe Tilburgsche Courant mag weer verschijnen.

1964 Het Nieuwsblad van het Zuiden neemt de noodlijdende Nieuwe Tilburgse Courant over.

1967 Verenigde Nederlandse Uitgeverijen (VNU), de nieuwe eigenaar, brengt het Nieuwsblad van het Zuiden samen met drie andere Brabantse kranten onder in Brabant Pers.

1969 Het Nieuwsblad van het Zuiden krijgt in de persoon van Leo van Vlijmen, twee jaar later al opgevolgd door Arie de Mug, voor het eerst een 'echte' hoofdredacteur, die niet ook voor het bedrijfsresultaat verantwoordelijk is.

1994 'Het Nieuwsblad, dagblad voor Midden-Brabant' - het 'Zuiden' is er dan al vanaf - fuseert met het Brabants Dagblad uit Den Bosch. De combinatie gaat met twee hoofdedities de naam van de Bossche krant voeren.

1999 Wegener Arcade koopt vijf regionale VNU-titels, waaronder het Brabants Dagblad.

2008 Wegener komt in handen van de Britse uitgever Mecom.

2014 De Persgroep, een Vlaamse uitgever, neemt Mecom over.

2017 De Tilburgse redactie van het Brabants Dagblad verhuist van de Hart van Brabantlaan naar het Deprez-gebouw in de Spoorzone.