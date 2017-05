Jacques de Leeuw draagt nu echt roer bij Audax over

Opgepast: Canadese gans steekt over in de Reeshof

17:09 TILBURG - Of de gemeente Tilburg bordjes kan plaatsen in de Reeshof: opgepast, overstekende ganzen. Die vraag krijgen ze regelmatig, zegt een woordvoerder van de gemeente. Maar de bordjes gaan er niet komen, zegt hij ook. ,,Dat is onbegonnen werk, dan kunnen we de hele Reeshof wel vol zetten. Wij zeggen tegen automobilisten: houd er even rekening mee."