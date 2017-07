'Johan van Laarhoven krijgt in Breda geen eerlijk proces', vindt advocaat

Bezwaar

Advocaat Smeets kondigt aan dat hij bezwaar gaat maken tegen de dagvaarding. ,,Johan van Laarhoven zit in Thailand een straf uit die zijn weerga niet kent. Dat is de schuld van het Openbaar Ministerie in Breda. Formeel kan hij zijn dagvaarding niet eens in ontvangst nemen."

Smeets gaat verder: ,,Hij is nooit gehoord in zijn eigen zaak, zijn advocaten mogen hem in Thailand niet bezoeken. Dat is allemaal in strijd met een eerlijk proces, want we kunnen zo geen verdediging voeren. Het had justitie gesierd als ze hadden gezegd: Van Laarhoven heeft al een draconisch hoge straf, we laten het er maar bij zitten."