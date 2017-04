Koningsdagboek binnen 50 uur in winkel

VIDEO: Motorrijder komt goed weg bij aanrijding in Tilburg

16:05 TILBURG - Een motorrijder is zaterdagmiddag goed weggekomen bij een ongeluk in Tilburg. De motor moest remmen voor een auto die voor het stoplicht stond te wachten om de Midden Brabantweg in te kunnen rijden. Een achteropkomende auto zag dat te laat en reed boven op de motor.