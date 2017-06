Lange file op A58 richting Breda opgelost

Weinig vacature-aanbod voor pas afgestudeerden in Tilburg

7:58 TILBURG – Pas afgestudeerden die in de gemeenten Tilburg, Zoetermeer of Zwolle hun eerste baan zoeken, kunnen te maken krijgen met flinke concurrentie. Het aantal vacatures dat specifiek gericht is op starters, is daar namelijk relatief laag: 3 procent. Dat blijkt uit een analyse van vacaturebank Adzuna.