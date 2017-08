LIVE: Gemeente Tilburg mag partycentrum Satudarah voor 6 weken sluiten

Automobilist vrijgesproken van schuld aan ongeluk waarbij Emmy Hommen uit Oisterwijk omkwam

14:15 OISTERWIJK - De 60-jarige Tilburger die 13 april 2012 Emmy Hommen uit Oisterwijk doodreed op de Van Tienhovenlaan is donderdag vrijgesproken van schuld aan het ongeluk. Hij is alleen veroordeeld voor het rijden onder invloed (hij dronk drie keer te veel) en kreeg van de rechtbank in Breda 850 euro boete en een rijverbod van zes maanden.