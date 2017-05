LIVE: Regendruppels bij de start van de eerste Marathon van Tilburg

Bram in de wolken na datingfeest: 'Ik heb een hele leuke avond gehad'

27 mei TILBURG - Tegenwoordig is daten veel mobieler; er zijn allerlei dating-apps en -sites waar mensen elkaar kunnen treffen. Maar dat gaat ten koste van een stukje persoonlijkheid, vond ook Tilburger Bram Reiniers (38). Vrijdagavond organiseerde hij 'Bram zoekt man', voor een datingsessie in real life. En dat was een succes. ,,De avond was overweldigend."