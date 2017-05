LIVE: 'Warm maar te doen' bij Marathon Tilburg

UPDATE VIDEO: Drie gewonden door steekpartij in Tilburg; kapotte bierflessen en bezemstelen op straat

8:41 TILBURG - Drie mensen zijn gewond geraakt door een steekpartij op de Ringbaan-Noord in Tilburg. Een persoon werd meteen in de ambulance gelegd en verzorgd. Hij had drie steekwonden. Een ander raakte ook zwaargewond.