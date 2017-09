Maatregelen op Bredaseweg in Tilburg na dodelijke ongelukken: controles en mogelijk flitspalen

Woonwagen ontruimd in Tilburg na conflict, groot aantal agenten aanwezig

12:10 TILBURG - Aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg is maandagochtend een woonwagen ontruimd. Dat gebeurde onder toeziend oog van een groot aantal agenten. Er stonden vier ME-busjes en vijf andere politiewagens paraat bij het woonwagenkamp. Zij hoefden niet in actie te komen, de ontruiming verliep zonder problemen.