MediaMarkt Tilburg opent eerste drive-thru voor elektronicaproducten

Voorwaardelijke eis tegen Tilburger die boel kort en klein slaat na zien vreemdgaande ex

12:47 BREDA - Een Tilburger sloeg 8 oktober vorig jaar de boel bij zijn ex kort en klein toen hij haar met een ander in bed zag liggen. Tegen hem is gisteren in de rechtbank in Breda alleen nog een voorwaardelijke straf van vier maanden geëist, bovenop zijn voorarrest van een halfjaar.