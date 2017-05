Museumprijs naar TextielMuseum Tilburg

Tilburgse vrijwilliger in Libanon: 'Gedachten blijven bij de mensen zonder toekomst'

11:23 TILBURG - Hij moest naar huis. Tentamens. Maar Hendrik ging niet van harte terug naar Nederland. De Tilburger was nog niet klaar met zijn vrijwilligerswerk in de vluchtelingenkampen van Libanon. ,,Er is daar nog zoveel te doen. Mensen hebben onderdak, voedsel en onderwijs nodig. Veel hebben trauma's opgelopen door de oorlog in Syrië. Ze verdienen echt meer aandacht dan ze nu krijgen. Ik had willen blijven, alleen m'n studie verpleegkunde gaat voor. Als ik dit afmaak kan ik namelijk nog veel meer voor deze mensen doen."