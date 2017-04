'Nu ingrijpen tegen armoede Tilburg-Noord'

Justitie wil 5 jaar en tbs voor beestachtige ontvoering en verkrachting Moergestelse

13 april BREDA - Justitie eiste donderdag in de rechtbank in Breda vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 49-jarige Groninger die verantwoordelijk is voor een beestachtige ontvoering vanuit Moergestel. Een vrouw uit die plaats moet naakt mee de auto in. Ze wordt letterlijk gehandicapt geslagen, verkracht en gaat bijna dood in de auto in Duitsland.