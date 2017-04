Oproep aan ministerie: ‘Breng boventallig gevangenispersoneel onder bij Marechaussee’

VUGHT - Het Ministerie van Veiligheid en Justitie moet veel meer investeren in boventallig personeel van gevangenissen die zijn gesloten, zoals bijvoorbeeld PI Tilburg. Medewerkers die noodgedwongen thuis zitten, moeten tijdelijk ondergebracht worden bij andere veiligheidsdiensten, zoals bij de Koninklijke Marechaussee of bij de beveiliging in asielzoekerscentra.

Die oproep doet Marcel Smit, voorzitter van Justitievakbond Juvox. Volgens hem zit veel personeel van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) noodgedwongen thuis op de bank omdat er in de afgelopen tijd veel gevangenissen in Nederland zijn gesloten.

,,We hebben in feite te weinig gevangenen en te veel gebouwen waar we ze kunnen huisvesten. Er moeten meer inpulsen komen eerder in de strafrechtsketen zodat aan het eind daarvan de gevangenissen weer goed vol komen”, zegt Smit tegen het Brabants Dagblad.

'Ernstig gedateerd'

Justitievakbond Juvox is samen met elf andere vakbonden aangesloten bij de Coalitie voor Veiligheid. Dit samenwerkingsverband maakte dinsdag bekend dat de veiligheidssector in Nederland ‘ernstig gedateerd’ is. Er moet volgens de vakbonden 4,5 miljard euro extra vrijkomen om de veiligheid weer op peil te krijgen.

Van dat geld moet een deel naar PI Vught en andere gevangenissen, zegt Marcel Smit tegen deze krant. Er moet in totaal 500 miljoen euro vrijgemaakt worden voor de gehele justitiële keten. Dat is nodig, omdat als gevolg van het sluiten van de gevangenissen veel medewerkers boventallig zijn verklaard, zegt Smit.

,,Het gaat hier om getalenteerde mensen die gespecialiseerd zijn in het waarborgen van onze veiligheid. Wij roepen het ministerie op om al die boventallige medewerkers in een werkbedrijf, een poule onder te brengen waar niet alleen overheidsonderdelen, maar mogelijk ook bedrijven een beroep op hen kunnen doen. Er zijn zat instellingen en bedrijven die een tekort aan goede werknemers met een 'beveiligers-gen' hebben en deze mensen goed kunnen gebruiken. Van die koppeling wordt nu vaak niet goed gebruikgemaakt.”

Gebrek aan douaniers

De Coalitie voor Veiligheid constateert dat er op Schiphol bijvoorbeeld een groot gebrek is aan douaniers. Daar moeten tenminste 1200 bij, zeggen de vakbonden. Ook moet er extra geld naar defensie, te weten 3 miljard euro. In de daaropvolgende kabinetsperiode kan worden toegegroeid naar de NAVO-norm voor defensieuitgaven van 2 procent van het bruto binnenlands product.

Al deze claims zijn inmiddels neergelegd in een brief aan informateur Edith Schippers. Daarin signaleren Justitievakbond Juvox en onder meer de een aantal politie- en defensievakbonden het gebruik van een ,,verouderde technologie en werkwijze in de veiligheidssector''. In hun analyse wijzen zij op ,,een trage reactietijd, langs elkaar heen werken en het missen van signalen uit het veld''. Die zijn ,,funest voor goed veiligheidswerk''.

Jongste technologie

Criminelen, onder wie terroristen, maken volgens de bonden telkens gebruik van de jongste technologie. Politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak, DJI en andere veiligheidsorganisaties hebben ,,juist veel tijd nodig om zich aan te passen door bureaucratie, knellende wetgeving, versnippering en oude structuren''.

Voorzitter Ruud Vermeulen van de Gezamenlijke Officieren Vereniging (GOV/MHB) vindt dat zonder ingrijpen ,,onverantwoorde risico's'' worden genomen. ,,Terroristen en misdaadorganisaties verbeteren hun methodes en passen zich aan, terwijl veiligheidsdiensten blijven hangen in de 20e eeuw.''