Ouders vertellen tien jaar na zelfdoding van 15-jarige zoon: 'Wat er ook is, práát er over'

In hun wanhopige zoektocht naar antwoorden deden ouders Jan en Cia Philippa destijds hun verhaal op televisie en bij landelijke media, maar tien jaar later zijn er nog altijd maar weinig vragen beantwoord. ,,We hopen dat er ooit iemand opstaat die ons vertelt waarom Felix geen uitweg meer zag", zegt Jan Philippa. ,,Want er zijn mensen die het weten. Dat moet haast wel."



Maar daar moet dit verhaal niet over gaan, zeggen Jan en Cia. ,,Wij willen ons verhaal doen als waarschuwing", zegt Jan. Cia vult hem aan: ,,Wij hopen dat de dood van Felix aan andere ouders en jongeren laat zien hoe belangrijk het is om te praten. Hoe erg je ook denkt dat je problemen zijn, hoe groot de schaamte ook is; práát erover!"

De problemen van Felix hadden ongetwijfeld met drugs te maken. In de maanden voor zijn dood zagen zijn ouders dat de spontane, maar ook wat onzekere tiener zich anders ging gedragen. Jan en Cia dachten dat het met de pubertijd te maken had.

Totdat die verschrikkelijke 26 april 2007 aanbrak. Jan: ,,We waren verbijsterd. In de weken na zijn overlijden stelden we ons huis open voor vrienden en kennissen van Felix om samen te komen. Toen pas hoorden we de verhalen dat hij met heel andere jongens in contact was gekomen. Felix verkocht jointjes voor hen. Hij moest die jongens bijvoorbeeld bellen als hij fietsen zag die niet op slot stonden."

Het was een wereldje waarin de vrolijke en gevoelige Felix niet thuishoorde. Jan: ,,Werd hij misschien gepest? Zocht hij daarom steun bij de groep stoerdere jongens? We weten het echt niet."