Overleden man uit het water gehaald in de Piushaven; politie vermoedt noodlottig ongeval

Goirle onthult Gôolse Geheimen op Koningsdag 2017

9:35 GOIRLE - 'Gôolse Geheimen' is het thema dat centraal staat in de presentatie van de gemeente Goirle op Koningsdag in Tilburg. Acteurs van SPOT! Theater nemen de koninklijke familie mee in de geheimen van Goirle.