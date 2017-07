Pillen en restanten van drugslab aangetroffen in garagebox Tilburg

Kermis dag 7: chaos bij de Chaos, seniorenbingo en voor 't eerst bungeejumpen

27 juli Hoewel vandaag geen naam had (blauwe zondag of roze maandag) was het toch een drukke dag op de kermis. Vele bezoekers kwamen de kermis weer beleven. En laten we eerlijk zijn: er viel ook veel te beleven vandaag.