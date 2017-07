Protest tegen migrantenwijkje in Hilvarenbeek: 'Dit is vragen om problemen'

Alphen-Chaam voor derde keer opgeschrikt door verdrinking, twee minderjarige slachtoffers

12:22 ALPHEN-CHAAM - Opnieuw is een kind verdronken in een zwemplas. Een 8-jarig jongetje verdronk woensdag in de nieuwe recreatieplas bij camping De Flaasbloem in Chaam. Eerder dit jaar verdronk ook al een 14-jarige jongen in een recreatieplas.