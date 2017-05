Roy Donders-team is klaar voor Alpe D'Huez

TILBURG - Meer dan 25.000 euro brengt Team Roy Donders in voor Alpe d'HuZes. Roy Donders maakte dat bedrag vrijdagnacht blij bekend na een Hollandse avond in het Tilburgse café Bet Kolen. ,,Verdriet en vreugde liggen dicht bij elkaar."

Vierhonderd man ging vrijdagavond uit hun dak in het Tilburgse Café Bet Kolen bij Roy Donders, Henk Bernard, Bouke, Vinzzent, Nick Koot, Charlene en vele andere volkszangers. Hun belangeloze optredens vormen het sluitstuk van de sponsoring voor Alpe d'HuZes-team Roy Donders. Op 1 juni reizen 26 Tilburgse teamleden af naar de Franse Alpen en bedwingen ze de Alpe d'Huez te voet of per fiets. Onder hen ook Rian en Frans Donders.

Rian en ze mengt zich in het publiek. Ze verzucht: ,,Wat je vanavond hoort, soms liedjes met verdriet en vreugde bij elkaar, dat is ook Alpe d'HuZes. Ik verwacht heftige, maar ook mooie momenten. Ik ben daar mogelijk een huilenbalk. Je denkt aan de mensen die je hebt verloren. En je ziet daar ter plekke ook wat die ellendige ziekte meebrengt."

Toen Broekhovenaar Jacky Leijten (28) eerder aan Roy Donders vroeg of hij zich wilde verbinden aan een Alpe d'HuZes-team, twijfelde hij geen seconde: ,,We zijn een hechte gemeenschap in Broekhoven. We hebben de afgelopen jaren veel mensen uit de buurt verloren. Vanavond waren zij normaliter gekomen", aldus Donders.

Team-captain Leijten beklom de berg drie keer met zijn moeder die van darmkanker genas. De sluipende ziekte kwam terug en zijn moeder overleed vorig jaar alsnog, 56 jaar oud. Leijten: ,,Als ik straks weer op de berg sta, komen er ongetwijfeld veel emoties los. De liefde voor mijn moeder, vermengd met een gevoel van passie om niet op te geven. Dat gevoel deel je in je team en met alle deelnemers van Alpe D'HuZes."

Vader Frans Donders gaat dit jaar ook de uitdaging aan: ,,Het wordt een emotioneel gebeuren. We gaan voor onze drie chalets kaarsen aansteken. Ook eten we met ons hele team. Ik verwacht na afloop een hele dikke knie vanwege artrose en een slijmbeursontsteking. Maar als die snotneus voor me loopt, dan moet ik wel gewoon mee."

Leden van Team Roy Donders hebben naast de Hollandse avond maandenlang allerlei kleine acties in Tilburg op poten gezet. Leijten: ,,Kinderen van Don Sarto liepen naar T Kwadraad en lieten zich sponsoren tijdens onze Team Roy Donders-sportdag." De kinderen haalden 1.200 euro aan sponsorgeld binnen. Café Bet Kolen was podium voor een biljarttoernooi met als hoofdprijs de hoed van de in 2007 aan kanker overleden eigenaar Max Zoontjes in brons gegoten.

Spontaan organiseerde de achterban ook van alles. Medewerkers en de cliëntenraad van de Tilburgse woonzorgcentra de Bijsterstede en Den Herdgang organiseerden een Franse week.