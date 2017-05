Schapendrijfwedstrijd Tilburg Trail; 'Als je eenmaal begint, ben je besmet'

Met een stok in de hand en haar trouwe Border collie Rowan naast zich, staat de vijftigjarige Barbara de Wit uit Helmond op de weide van Stalhouderij Bien Venue in Tilburg. Honderd meter verderop staan vijf schapen die het parcours moeten lopen van Tilburg Trail en daarna gepend (gedreven in een kooi) en geshed (schapen delen) worden. Een nauwkeurig werkje dat medewerking vereist van zowel de schapen als de hond.

,,Sinds vier jaar heb ik Rowan en als snel bleek hij de honden van vrienden waarmee wij elke zondagochtend gingen wandelen, bij elkaar te drijven. We begonnen al snel met training en na anderhalf jaar had ik mijn eerste wedstrijd met hem. Dat is goed bevallen en daarom doe ik nog altijd mee aan wedstrijd”, vertelt een trotse De Wit.

Eenmaal begonnen aan haar wedstrijd blijkt het niet haar dag. Rowan krijgt de schapen niet naar de kooi gedreven en ze gaan zelfs de verkeerde kant op. Een andere herder moet bijspringen om ervoor te zorgen dat er geen schapen ontsnappen. Na afloop spreekt ze haar afkeur uit. ,,Dit zijn geen schapen voor beginnende honden”, zegt De Wit. Organisator Elly Dekkers-De Zanger geeft als reactie dat de schapen, die ze huurt van Landschapsbeheer van Driel, de enige waren die ze nog kon huren.

Als ze uitgeput naast de kant staat en Rowan ligt uit te puffen in zijn kooi, vertelt ze waarom Border Collies uitstekende honden zijn om schapen te drijven. ,,Het zijn slimme honden die instinctief schapen in de juiste richting drijven. Daarop kun je als herder je commando’s aanpakken om je doel te bereiken maar de schapen moeten wel willen luisteren en dat ging vandaag niet goed. Ook de hond moet zijn dag hebben. Belangrijkste is het plezier want als je eenmaal begint, dan ben je besmet!”