Advocaat Milo ziet ook weinig mogelijkheden om de makers van de in opdracht van Kim Holland gemaakte film aan te pakken. ,,Het maken van een seksfilmpje is niet strafbaar, het is geen zedendelict. En het was ook geen openbare schennis der eerbaarheid, want er was niemand bij. Het enige waar justitie het misschien op zou kunnen gooien, is belediging van de kerk. De kerk is ontheiligd, je kunt zeggen dat de makers van het filmpje de kans dat dat zou gebeuren op de koop hebben toegenomen. Maar een advocaat gaat dat meteen onderuit halen, het is dun ijs."