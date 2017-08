'Slachtoffer (93) brute woningoverval in Tilburg werd ook mishandeld'

De brute woningoverval in de vroege ochtend van zaterdag 12 augustus. De twee mannen waren op het balkon van het appartement op de eerste verdieping geklommen en wisten daar de balkondeur open te breken. De hoogbejaarde bewoonster van de woning was toen al wakker geworden van het gestommel en had de politie gebeld. Niet lang na de overval konden beide mannen worden aangehouden. Ze hielden zich schuil in de bosjes van nabijgelegen tuinen.

In een eerste verklaring liet de politie weten dat de hoogbejaarde vrouw 'ernstig ontdaan' was door de woningoverval. Nu blijkt dat het hoogbejaarde slachtoffer dus ook slachtoffer is geworden van mishandeling. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie: ,,We zijn nog aan het onderzoeken of beide verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan geweldpleging, maar gezien de ernst van de zaak gaan we er vanuit dat beide verdachten wisten waar ze aan begonnen. Ze waren er bij en worden daarom allebei verdacht van diefstal met geweld."